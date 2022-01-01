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Непубличные Тарифы YOTA
Вопросы и ответы о тарифах YOTA
Откуда у вас такие предложения?
Наша компания является прямым партнером мобильных операторов связи. У нас заключен федеральный агентский договор со всеми операторами, что позволяет предлагать к подключению различные непубличные, архивные и корпоративные тарифы с уникальными индивидуальными условиями.
В чем выгода таких предложений?
Всё просто. Публичные предложения операторов на симкарты с безлимитным интернетом начинаются от 1000-1500 руб/мес. Наши – от 100 руб/мес! То же самое касается тарифов для телефона. Наши тарифы обходятся в 3-5 раз дешевле публичных.
Насколько это легально?
Всё полностью прозрачно. Операторы сами предлагают к распространению такие тарифы через своих агентов, которыми мы и являемся. Все симкарты оформляются по паспортным данным абонента в соответствии с 126-ФЗ «О связи». Все тарифы для телефонов подключаются на ваш действующий номер без каких-либо ограничений для вас в дальнейшем.
С какими регионами вы работаете?
Мы работаем со всей Россией от Калининграда до Камчатки! Симкарты для интернета и оборудование доставляются курьерскими службами и Почтой России. По Москве доставка возможна курьером, а также самовывоз из нашего офиса в Москве.