Откуда у вас такие предложения? Наша компания является прямым партнером мобильных операторов связи. У нас заключен федеральный агентский договор со всеми операторами, что позволяет предлагать к подключению различные непубличные, архивные и корпоративные тарифы с уникальными индивидуальными условиями.

В чем выгода таких предложений? Всё просто. Публичные предложения операторов на симкарты с безлимитным интернетом начинаются от 1000-1500 руб/мес. Наши – от 100 руб/мес! То же самое касается тарифов для телефона. Наши тарифы обходятся в 3-5 раз дешевле публичных.

Насколько это легально? Всё полностью прозрачно. Операторы сами предлагают к распространению такие тарифы через своих агентов, которыми мы и являемся. Все симкарты оформляются по паспортным данным абонента в соответствии с 126-ФЗ «О связи». Все тарифы для телефонов подключаются на ваш действующий номер без каких-либо ограничений для вас в дальнейшем.