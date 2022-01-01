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Каталог
8 (495) 205-69-65 tutsimki@gmail.com
Наши контакты
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Непубличные Тарифы YOTA

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Непубличные Тарифы YOTA

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Сим-карта Yota Делюкс 220
Сим-карта Yota Делюкс 220

Безлимитный интернет 4G за 220₽/мес!

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Тариф Yota 320
Тариф Yota 320

40 Гб+500мин за 320₽/мес!

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Вопросы и ответы о тарифах YOTA

  • Откуда у вас такие предложения?
    Наша компания является прямым партнером мобильных операторов связи. У нас заключен федеральный агентский договор со всеми операторами, что позволяет предлагать к подключению различные непубличные, архивные и корпоративные тарифы с уникальными индивидуальными условиями.
  • В чем выгода таких предложений?
    Всё просто. Публичные предложения операторов на симкарты с безлимитным интернетом начинаются от 1000-1500 руб/мес. Наши – от 100 руб/мес! То же самое касается тарифов для телефона. Наши тарифы обходятся в 3-5 раз дешевле публичных.
  • Насколько это легально?
    Всё полностью прозрачно. Операторы сами предлагают к распространению такие тарифы через своих агентов, которыми мы и являемся. Все симкарты оформляются по паспортным данным абонента в соответствии с 126-ФЗ «О связи». Все тарифы для телефонов подключаются на ваш действующий номер без каких-либо ограничений для вас в дальнейшем.
  • С какими регионами вы работаете?
    Мы работаем со всей Россией от Калининграда до Камчатки! Симкарты для интернета и оборудование доставляются курьерскими службами и Почтой России. По Москве доставка возможна курьером, а также самовывоз из нашего офиса в Москве.
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